Словения встретится с Казахстаном в матче 2-го тура Лиги наций

Сборные Словении и Казахстана встретятся в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА в понедельник, 9 сентября. Стартовый свисток на стадионе «Стожице» в Любляне прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа Okko Sport, трансляция доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игры Словения — Казахстан будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Словения и Казахстан играют в группе 3 Лиги В. Команды стартовали в Лиге наций с ничьих: словенцы сыграли с Австрией (1:1), а казахстанцы — с Норвегией (0:0).

Казахстан в начале отборочного цикла чемпионата мира-2026 принял российский тренер Станислав Черчесов. Домашняя игра с норвежцами стала для него дебютном на новом посту.