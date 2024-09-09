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Сегодня, 20:45

Словения — Казахстан: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Словения встретится с Казахстаном в матче 2-го тура Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Словении и Казахстана встретятся в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА в понедельник, 9 сентября. Стартовый свисток на стадионе «Стожице» в Любляне прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа Okko Sport, трансляция доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игры Словения — Казахстан будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Лига наций B. Группа 3
09 сент, 21:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
Казахстан

Словения и Казахстан играют в группе 3 Лиги В. Команды стартовали в Лиге наций с ничьих: словенцы сыграли с Австрией (1:1), а казахстанцы — с Норвегией (0:0).

Казахстан в начале отборочного цикла чемпионата мира-2026 принял российский тренер Станислав Черчесов. Домашняя игра с норвежцами стала для него дебютном на новом посту.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Словении по футболу
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