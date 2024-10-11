Швеция упустила победу над Словакией в Лиге наций

Сборная Швеции на выезде сыграла вничью со Словакией в матче группового турнира Лиги наций — 2:2.

Гости забили первые два гола в матче, отметились — Ясин Аяри и Кен Сема. Хозяева сократили отставание в концовке первого тайма и отыгрались в середине второго. Дубль оформил Давид Стрелец.

Швеция и Словакия набрали по 7 очков и лидируют в группе 1 лиги C. 14 октября Швеция сыграет с Эстонией в гостях, Словакия отправится в гости к Азербайджану.