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11 октября, 23:43

Швеция упустила победу над Словакией в Лиге наций

Руслан Минаев
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Словакия и Швеция сыграли вничью в Лиге наций - 2:2. 11 октября 2024 года.
Фото Reuters

Сборная Швеции на выезде сыграла вничью со Словакией в матче группового турнира Лиги наций — 2:2.

Гости забили первые два гола в матче, отметились — Ясин Аяри и Кен Сема. Хозяева сократили отставание в концовке первого тайма и отыгрались в середине второго. Дубль оформил Давид Стрелец.

Швеция и Словакия набрали по 7 очков и лидируют в группе 1 лиги C. 14 октября Швеция сыграет с Эстонией в гостях, Словакия отправится в гости к Азербайджану.

Лига наций C. Группа 1
11 окт, 21:45. Tehelne Pole (Братислава)
Словакия
2:2
Швеция

Лига наций УЕФА
Сборная Словакии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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