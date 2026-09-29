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Словакия — Казахстан: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию 29 сентября 2026

Словакия — Казахстан: во сколько начало матча Лиги наций

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборные Словакии и Казахстана сыграют во 2-м туре группы С3 Лиги С Лиги наций УЕФА во вторник, 29 сентября. Матч пройдет на «Кошицкой футбольной арене» в Кошице и начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3.
29 сентября, 21:45. Kosicka futbalova arena (Кошице)
Словакия
2:1
Казахстан

Следить за ключевыми событиями игры Словакия — Казахстан можно в матч-центре «СЭ».

Официальную прямую трансляцию встречи в России покажет онлайн-платформа Okko.

Словакия начала турнир домашней победой над Молдавией (2:0) и набрала 3 очка. Казахстан в гостях сыграл вничью с Фарерскими островами (1:1) и имеет 1 очко.

Лига наций: календарь матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика сборных и последние новости

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