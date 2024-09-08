Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 20:54

Сборная Словакии одержала победу над Азербайджаном в Лиге наций

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Словакии обыграла национальную команду Азербайджана в матче второго тура Лиги наций — 2:0.

У победителей в этой встрече отличились Ондрей Дуда, реализовавший пенальти, и Давид Стрелец. Оба гола были забиты в первом тайме с разницей в четыре минуты.

Словакия набрала 6 очков и вышла на первое место в таблице 1-й группы Лиги С. Азербайджан не заработал ни одного балла и идет последним.

Лига наций C. Группа 1
08 сент, 19:00. Kosicka futbalova arena (Кошице)
Словакия
2:0
Азербайджан

В параллельном матче Болгария одержала победу над Северной Ирландией (1:0). Автором единственного гола стал Кирил Десподов.

У болгар 4 балла и вторая позиция в 3-й группе Лиги С. Северная Ирландия (3) располагается на третьей строчке.

Лига наций C. Группа 3
08 сент, 19:00. Hristo Botev (Пловдив)
Болгария
1:0
Северная Ирландия

Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Словакии по футболу
Читайте также
Ушел из жизни легенда КВН Александр Масляков
Звезды КВН выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
Умер Александр Масляков
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Украинские СМИ сообщили имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости