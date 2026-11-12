Билич: «Хочу увидеть в матче с Англией агрессивность, компактность, сплоченность, смелость и ответственность»

Главный тренер сборной Хорватии Славен Билич перед матчем Лиги наций УЕФА против Ангнлии напомнил о поражении от Испании со счетом 1:2 в прошлом туре.

«Мы провели отличный матч против Испании, но остались без очков. Я сказал игрокам, что именно такой уровень игры должен быть для нас стандартом. Мы продемонстрировали агрессивность, компактность, сплоченность, смелость и ответственность. Все это я хочу увидеть и завтра. Именно этого я жду от команды и уверен, что мы сможем это показать», — приводит официальный сайт УЕФА слова Билича.

Матч Англия — Хорватия пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало игры — 22:45 по московскому времени.