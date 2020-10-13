Полузащитник сборной России Антон Миранчук на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) рассказал, что постоянно общается с братом Алексеем. Экс-футболист «Локомотива» перешел в «Аталанту» в конце августа.

«С братом каждый день на связи. Он 100 процентов готов. Ждем возвращения игроков из сборных. Будет готовиться к матчу с «Наполи». Многие думают о моей мотивации в связи с братом. У каждого уважающего себя футболиста есть мысли о Европе. У меня всегда они были. Ничего сверхъестественного нет. Я скучаю. Хочу уже увидеться с ним. Посмотреть, что в нем изменилось», — сказал Антон Миранчук. (Наталья Юрина)