Швейцария одержала волевую победу над Словенией в Лиге наций, Шотландия обыграла Северную Македонию

Швейцария дома переиграла Словению в матче 3-го тура Лиги наций — 2:1.

Гости открыли счет на 2-й минуте, отличился Жан Випотник. Спустя 8 минут хозяева отыгрались благодаря автоголу Эрика Янжи. На 38-й минуте Дан Ндой вывел швейцарцев вперед.

В параллельном матче Шотландия на выезде победила Северную Македонию — 2:0. По голу забили Кирон Боуи и Джон Макгинн, реализовавший пенальти.

После 3 туров Швейцария с 9 очками занимает первое место в 1-й группе Лиги B. Словения (4 очка) идет второй, Шотландия (4) — третьей, а Северная Македония (0) — замыкает квартет.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1.

03 октября, 21:45. Свисспорарена (Люцерн)

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1.

03 октября, 21:45. Национальная арена Тоше Проески (Скопье)

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