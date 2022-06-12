Португалия без Роналду проиграла Швейцарии в матче Лиги наций

Сборная Швейцарии дома обыграла Португалию в матче группового турнира Лиги наций — 1:0.

Единственный гол в матче забил Харис Сеферович на первой минуте встречи.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду не был в заявке на матч.

В турнирной таблице группы 2 лиги А Португалия опустилась на второе место, имея 7 очков. Швейцария — последняя с 3 очками.

В следующем матче португальцы сыграют с Чехией, швейцарцы — с Испанией. Обе встречи пройдут 24 сентября.