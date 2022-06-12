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Сегодня, 23:38

Португалия без Роналду проиграла Швейцарии в матче Лиги наций

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Швейцария обыграла Португалию в матче Лиги наций.
Фото Reuters

Сборная Швейцарии дома обыграла Португалию в матче группового турнира Лиги наций — 1:0.

Единственный гол в матче забил Харис Сеферович на первой минуте встречи.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду не был в заявке на матч.

В турнирной таблице группы 2 лиги А Португалия опустилась на второе место, имея 7 очков. Швейцария — последняя с 3 очками.

В следующем матче португальцы сыграют с Чехией, швейцарцы — с Испанией. Обе встречи пройдут 24 сентября.

Лига наций A. Группа 2
12 июн, 21:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
1:0
Португалия
Голы
Сеферович, 1 (1:0)
Швейцария
Омлин Родригес (Стрегиу, 79) Эльведи Аканджи Видмер (Штеффен, 47) Соу (Эбишер, 79) Джака Фройлер Эмболо (Цубер, 65) Сеферович Шакири (Окафор, 21)
Португалия
Руй Патрисиу Нуну Мендеш Данилу Перрейра Пепе Жоау Канселу Отавиу (Гонсалу Гедеш, 46) Рубен Невеш (Орта, 82) Бруну Фернандеш (Матеус Нунес, 74) Витинья (Бернарду Силва, 63) Андре Силва Леан (Диогу Жота, 62)
Предупреждения
Видмер 34’, Омлин 80’  -  Данилу Перрейра 13’, Жоау Канселу 59’
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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