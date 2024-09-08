Швейцария и Испания сыграют в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Швейцарии и Испании сыграют в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА в воскресенье, 8 сентября. Команды выступают в Лиге А. Игра в Женеве начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа Okko Sport, трансляция доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события матча Швейцария — Испания будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Швейцария и Испания выступают в группе 4. 5 сентября швейцарцы уступили Дании со счетом 0:2, а испанцы сыграли вничью с Сербией (0:0).

В 2022 году команды также попали в одну группу Лиги наций. Тогда Швейцария и Испания выиграли друг у друга по одному разу.