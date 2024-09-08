Сборная Испании в меньшинстве разгромила Швейцарию в Лиге наций

Сборная Испании крупно победила национальную команду Швейцарии в матче 2-го тура Лиги наций — 4:1.

В составе швейцарцев единственный гол забил Зеки Амдуни. У «красной фурии» отличились Хоселу, Фабиан Руис (дубль) и Ферран Торрес.

На 20-й минуте защитник испанцев Робин Ле Норман получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Испания перместилась на второе место в таблице группы 4, набрав четыре очка. Швейцария замыкает квартет с нулем баллов.

В следующем матче Швейцария сыграет против Сербии, а Испания примет Данию. Оба противостояния состоятся 12 октября.