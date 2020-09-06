Сборные Швейцарии и Германии сыграли вничью в матче Лиги наций — 1:1. На счету немцев 2 очка после двух туров у швейцарцев — 1.

Лидируют в группе 4 элитного дивизиона турнира испанцы (4 очка), которые сегодня разгромили Украину 4:0.

Лига наций A

Группа 4

Швейцария — Германия — 1:1 (0:1)

Голы: Гюндоган, 14 (0:1). Видмер, 58 (1:1).

Швейцария: Зоммер, Родригес (Цубер, 64), Видмер, Бенито, Эльведи, Аканджи, Джака, Штеффен, Соу (Эбишер, 80), Сеферович, Эмболо (Варгас, 72).

Германия: Лено, Гинтер, Рюдигер, Зюле (Та, 62), Гозенс (Эмре Джан, 78), Керер, Кроос, Гюндоган, Дракслер, Вернер, Сане (Брандт, 46).

Предупреждения: Зюле, 30. Штеффен, 49. Дракслер, 90+3.

Судья: Оливер (Англия).

6 сентября. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».