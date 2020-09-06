Швейцария и Германия сыграли вничью, у немцев — 2 очка после двух туров
Сборные Швейцарии и Германии сыграли вничью в матче Лиги наций — 1:1. На счету немцев 2 очка после двух туров у швейцарцев — 1.
Лидируют в группе 4 элитного дивизиона турнира испанцы (4 очка), которые сегодня разгромили Украину 4:0.
Лига наций A
Группа 4
Швейцария — Германия — 1:1 (0:1)
Голы: Гюндоган, 14 (0:1). Видмер, 58 (1:1).
Швейцария: Зоммер, Родригес (Цубер, 64), Видмер, Бенито, Эльведи, Аканджи, Джака, Штеффен, Соу (Эбишер, 80), Сеферович, Эмболо (Варгас, 72).
Германия: Лено, Гинтер, Рюдигер, Зюле (Та, 62), Гозенс (Эмре Джан, 78), Керер, Кроос, Гюндоган, Дракслер, Вернер, Сане (Брандт, 46).
Предупреждения: Зюле, 30. Штеффен, 49. Дракслер, 90+3.
Судья: Оливер (Англия).
6 сентября. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/