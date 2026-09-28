Швеция — Польша: во сколько начало матча Лиги наций
Сборные Швеции и Польши сыграют во 2-м туре группы В4 Лиги В Лиги наций УЕФА в понедельник, 28 сентября. Встреча пройдет на «Строберри Арене» в Сольне и начнется в 21.45 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями матча Швеция — Польша можно в матч-центре «СЭ».
В России прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko, официальный вещатель Лиги наций УЕФА.
Швеция в 1-м туре дома победила Румынию (2:1) и набрала 3 очка. Польша сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0) и имеет 1 очко.
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