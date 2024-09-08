Швеция разгромила Эстонию в матче Лиги наций

Сборная Швеции одержала крупную победу над национальной командой Эстонии в матче второго тура Лиги наций — 3:0.

Швейцарцы забили все три мяча в первом тайме — дубль оформил Виктор Дьокереш и еще один гол на свой счет записал Александр Исак.

Сборная Эстонии с 62-й минуты играла в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник Кевор Палуметс.

Швеция набрала 6 очков и занимает первое место в 1-й группе Лиги С. У эстонцев ни одного балла и последняя строчка.