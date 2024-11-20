Швеция — Азербайджан: ВАР совершил нелепую ошибку — гол Исака отменен неправильно

В конце первого тайма матча 6-го тура группового этапа Лиги наций Швеция — Азербайджан (6:0) польский судья Павел Рачковски правильно засчитал взятие ворот гостей. Однако после проверки гола видеоассистенты Павел Малец и Даниэль Стефаньски решили вмешаться в действия арбитра. В результате первоначальное решение рефери было изменено — ВАР и АВАР вдруг обнаружили, что Александр Исак, забивший этот мяч, оказался в положении «вне игры».

Фото Скриншот видео

Фото Скриншот видео

Непонятно, что случилось с видеоассистентами, совершившими нелепую ошибку. На видеоповторах видно, что шведский защитник сделал передачу от своей штрафной в направлении центрального круга совсем другому футболисту хозяев, который находился на своей половине поля и не был в офсайде. Только затем этот игрок передал мяч Исаку, который в тот момент не располагался за линией офсайда, получил пас, вбежал в штрафную и отправил мяч в ворота.

Фото Скриншот видео

По непонятной причине Малец и Стефаньски пропустили вторую фазу и решили зафиксировать офсайд у Исака, сопроводив это стоп-кадром с первым пасом от штрафной, адресованным совсем другому игроку.