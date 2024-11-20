Швеция забила шесть голов Азербайджану в Лиге наций, Дьекереш оформил покер

Сборная Швеции разгромила дома Азербайджан в матче шестого тура группового турнира Лиги наций — 6:0.

У хозяев четыре гола забил Виктор Дьекереш, также дубль на счету Деяна Кулусевски.

В параллельном матче Словакия дома обыграла Эстонию — 1:0.

Швеция (16 очков) вышла в лигу B, Словакия (13) сыграет в стыковых матчах за попадание в лигу B. Эстония с 4 очками — на третьей строчке. Азербайджан (1 очко) занял последнее место в группе.