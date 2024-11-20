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Сегодня, 00:39

Швеция забила шесть голов Азербайджану в Лиге наций, Дьекереш оформил покер

Руслан Минаев
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Виктор Дьекереш.
Фото Reuters

Сборная Швеции разгромила дома Азербайджан в матче шестого тура группового турнира Лиги наций — 6:0.

У хозяев четыре гола забил Виктор Дьекереш, также дубль на счету Деяна Кулусевски.

Лига наций C. Группа 1
19 нояб, 22:45. Strawberry Arena (Стокгольм)
Швеция
6:0
Азербайджан

В параллельном матче Словакия дома обыграла Эстонию — 1:0.

Лига наций C. Группа 1
19 нояб, 22:45. Anton Malatinsky Stadium (Трнава)
Словакия
1:0
Эстония

Швеция (16 очков) вышла в лигу B, Словакия (13) сыграет в стыковых матчах за попадание в лигу B. Эстония с 4 очками — на третьей строчке. Азербайджан (1 очко) занял последнее место в группе.

Лига наций УЕФА
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Сборная Эстонии по футболу
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