Шварц оценил дебют Евгеньева в сборной России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил дебют защитника клуба Романа Евгеньева в составе сборной России в матче Лиги наций против Сербии (0:5).

— После поражения от Сербии (0:5) ожидаете возвращения Евгеньева, Фомина и Лесового не в лучшем психологическом состоянии?

— Мы рады, что игроки «Динамо» вызываются в сборные. Евгеньев, скажем, дебютировал в первой национальной команде России, это значительное событие в жизни любого футболиста. Он вышел уже при счете 0:4, считаю, что в целом провел хорошую игру. Не думаю, что результат окажет серьезное влияние на наших ребят, надо быстро переключаться на клубные дела — в субботу важный матч со «Спартаком». (Константин Алексеев)