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Шунин спас Россию от поражения. Космический сейв в матче с Турцией

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Антон Шунин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Шунин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь сборной России Антон Шунин совершил сумасшедший сейв в матче группового турнира Лиги наций с Турцией (1:1). На 66-й минуте при счете 1:1 Дженгиз Ундер пробил под перекладину, но голкипер перевел мяч на угловой.

Россия — Турция

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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