Шунин спас Россию от поражения. Космический сейв в матче с Турцией
Вратарь сборной России Антон Шунин совершил сумасшедший сейв в матче группового турнира Лиги наций с Турцией (1:1). На 66-й минуте при счете 1:1 Дженгиз Ундер пробил под перекладину, но голкипер перевел мяч на угловой.
Турки были близки ко второму голу, но Шунин организовал космический сейв ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2020
Вот это полет Тохи ???https://t.co/rho4jsitad pic.twitter.com/iaxNBdutqM
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.