Швейцария разгромила Шотландию, Словения победила Северную Македонию

Сборная Швейцарии разгромила сборную Шотландии во 2-м туре группы B1 Лиги B Лиги наций УЕФА — 3:0.

Игра состоялась 29 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).

На 11-й минуте был удален защитник хозяев Джек Хендри.

В составе гостей по голу забили Рикардо Родригес, Нико Эльведи и Зеки Амдуни.

Сборная Швейцарии набрала 6 очков и занимает первое место в группе. Сборная Шотландии (1 очко) находится на третьем месте.

3 октября Шотландия сыграет с Северной Македонией, а Швейцария — со Словенией.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1.

29 сентября, 21:45. Хэмпден Парк (Глазго)

В параллельном матче 2-го тура группы B1 Лиги B Лиги наций Словения победила Северную Македонию — 2:0.

Игра прошла на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения).

Во втором тайме в составе хозяев отличились Санди Ловрич и Алеша Матко.

Словения с 4 очками занимает второе место в группе. Северная Македония (0 очков) находится на последнем месте.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1.

29 сентября, 21:45. Стожице (Любляна)

3 октября Шотландия сыграет с Северной Македонией, а Швейцария — со Словенией.

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