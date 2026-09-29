Швейцария разгромила Шотландию, Словения победила Северную Македонию
Сборная Швейцарии разгромила сборную Шотландии во 2-м туре группы B1 Лиги B Лиги наций УЕФА — 3:0.
Игра состоялась 29 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).
На 11-й минуте был удален защитник хозяев Джек Хендри.
В составе гостей по голу забили Рикардо Родригес, Нико Эльведи и Зеки Амдуни.
Сборная Швейцарии набрала 6 очков и занимает первое место в группе. Сборная Шотландии (1 очко) находится на третьем месте.
3 октября Шотландия сыграет с Северной Македонией, а Швейцария — со Словенией.
В параллельном матче 2-го тура группы B1 Лиги B Лиги наций Словения победила Северную Македонию — 2:0.
Игра прошла на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения).
Во втором тайме в составе хозяев отличились Санди Ловрич и Алеша Матко.
Словения с 4 очками занимает второе место в группе. Северная Македония (0 очков) находится на последнем месте.
3 октября Шотландия сыграет с Северной Македонией, а Швейцария — со Словенией.