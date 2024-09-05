Шотландия — Польша: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Сборные Шотландии и Польши проведут матч группы 1 Лиги наций А в четверге, 5 сентября. Игру примет стадион «Хэмпден Парк» в Глазго, начало — 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Okko Sport и начнется в 21.45 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций.

В личных встречах этих сборных одну победу одержала Шотландия, три матча завершились вничью. Разность мячей — 6-5 в пользу шотландцев.