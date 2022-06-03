Шилгавы: «На таком уровне должны выкладываться на полную катушку»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал победу над Швейцарией (2:1) в Лиге наций.

«На таком уровне мы должны выкладываться на полную катушку, и сегодня это сделали. Я чувствовал в своей команде много энергии. На этом уровне мы должны играть на 100 процентов, чтобы добиться успеха. Игра Томаша Вацлика во многом способствовала нашей победе.

Группа невероятно тяжелая, мы в лучшей компании, но я не хочу ничего переоценивать. Мы все еще боремся за шанс остаться в Лиге А. Уверен, что если парни будут работать, как сегодня, у них есть шанс против других команд», — цитирует пресс-служба УЕФА Шилгавы.