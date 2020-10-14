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Шикарный дебютный гол Кварацхелии за сборную Грузии

14 октября 2020, 23:58

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия отметился эффектным голом в матче Лиги наций C против Македонии. 19-летний хавбек «Рубина» принял мяч на фланге, вошел в штрафную и поразил ворота соперника с острого угла.

Этот гол стал дебютным за сборную Грузии. Всего на его счету за национальную команду 5 матчей, 1 гол и 2 передачи.

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