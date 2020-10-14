Шикарный дебютный гол Кварацхелии за сборную Грузии
14 октября 2020, 23:58
Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия отметился эффектным голом в матче Лиги наций C против Македонии. 19-летний хавбек «Рубина» принял мяч на фланге, вошел в штрафную и поразил ворота соперника с острого угла.
Этот гол стал дебютным за сборную Грузии. Всего на его счету за национальную команду 5 матчей, 1 гол и 2 передачи.
?? Khvicha Kvaratskhelia's SUPER GOAL vs North Macedonia— Giorgi Kokiashvili ?? (@iHeartGeorgius1) October 14, 2020
When I think he can not amaze me anymore but then he's doing stuff like this, I'm confused and happy at the same time... ?
via — @GPBroadcaster#GFF #NMCGEO #NationsLeague #KhvichaKvaratskhelia pic.twitter.com/SJMK4qOuCP