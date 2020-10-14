Шикарный дебютный гол Кварацхелии за сборную Грузии

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия отметился эффектным голом в матче Лиги наций C против Македонии. 19-летний хавбек «Рубина» принял мяч на фланге, вошел в штрафную и поразил ворота соперника с острого угла.

Этот гол стал дебютным за сборную Грузии. Всего на его счету за национальную команду 5 матчей, 1 гол и 2 передачи.