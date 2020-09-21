Шевченко вызвал в сборную Украины одноклубника Миранчука

Стал известен состав сборной Украины на октябрьские матчи. Наибольшее представительство получил «Шахтер» — 9 игроков, из «Динамо» вызваны 8 футболистов. Кроме того, вызов получил экс-игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и одноклубник Алексея Миранчука — хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Реал», Испания), Георгий Бущан («Динамо»).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все — «Шахтер»), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба — «Динамо»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун («Гент», Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все — «Динамо»), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»), Владислав Супряга («Динамо»).

Резерв: Роман Безус («Гент», Бельгия).

Украина проведет товарищеский матч с Францией (7 октября, Париж) и игры Лиги наций против Германии (10 октября, Киев) и Испании (13 октября, Киев).