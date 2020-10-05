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Шевченко вызвал в сборную Украины двух игроков из-за коронавируса у Пятова и Степаненко

03:52
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в команду вратаря «Александрии» Юрия Панькива и полузащитника киевского «Динамо» Владимира Шепелева. Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

Ранее стало известно, что положительный тест на коронавирус сдали два игрока «Шахтера»: вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко. В связи с этим они не смогут помочь сборной как минимум в товарищеском матче с Францией. Первая команда «Шахтера» ушла на самоизоляцию.

Товарищеский матч Франция — Украина состоится 7 октября. Затем украинцам предстоят игры Лиги наций со сборными Германии (10 октября) и Испании (13 октября). После дальнейшего тестирования игроков «Шахтера» будет принято решение, сыграют ли он за национальную команду в матчах Лиги наций.

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