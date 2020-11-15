Шевченко считает, что Украина была близка к ничьей в матче с Германией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал мнение, что его команда могла избежать поражения в матче Лиги наций против команды Германии (1:3).

«Если взять ситуацию, в которую мы попали, команда не сыграла ни одного матча основным составом, если не считать Швейцарию в первом матче, — цитирует тренера Tribuna.com. — Сегодня мы очень хорошо вошли в игру, не считая первых 5-7 минут, тогда какая-то нервозность была. В целом пытались играть в наш футбол, моментами это получалось очень хорошо. Мы играли против хорошо организованной команды с быстрыми флангами, быстрыми игроками. Они немного перестроили игру, не так играли, как против нас в Киеве. Нам немного сложнее было сегодня.

Считаю, ребята где-то были близки к ничьей. Потому что если бы реализовали созданные шансы — может быть, и заслужили бы ничью. Самое главное, что играем по правильной структуре. Мы создаем моменты, у команды есть рисунок. Для нас это сумасшедший опыт — играть с такими командами на таком уровне. Несмотря на все ситуации, мы имели возможность проверить многих игроков. Многие из них очень себя хорошо проявили".

Единственный мяч в составе украинской команды забил Роман Яремчук. У немцев дубль оформил Тимо Вернер, еще один мяч в активе Лероя Сане.