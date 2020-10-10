Шенол Гюнеш: «Сборная Турции подходит к матчу с Россией в хорошем состоянии»
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш отметил, что команда подходит к игре Лиги наций с Россией в хорошем состоянии. Игра состоится в Москве 11 октября.
— Мы подходим к матчу со сборной России в довольно хорошем состоянии, но есть свои трудности, связанные с пандемией, микротравмами, — цитирует ТАСС Гюнеша. — В этой ситуации не очень получается удержать ритм, но тем не менее надеюсь, что завтра мы выйдем в хорошем состоянии и сможем одержать победу.
Мы на каждый матч выходим, чтобы победить, будем стараться сделать это и завтра. Конечно, у нас сильный противник — фаворит группы. Со сборной России мы играли уже не раз и сейчас постараемся сделать все, что от нас зависит. Хоть мы проиграли венграм дома, завтра, в первую очередь, постараемся показать красивый футбол.
Посмотрим, что будет завтра. У сборной России хорошая и дисциплинированная команда. Думаю, у нее есть все, чтобы решить проблемы с обороной.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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