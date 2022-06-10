Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 01:44

Шакири считает, что сборной Швейцарии не хватило решимости в матче с Испанией

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий сборной Швейцарии Джердан Шакири прокомментировал поражение от Испании (0:1) в Лиге наций.

«Мы определенно сыграли лучше, чем в прошлых матчах. В первом тайме нам не хватало решительности. После перерыва мы были вовлечены в игру уже в большей степени, нам удалось оказать на испанцев давление. Правда, у них достаточно мастерства, чтобы справляться с такими ситуациями», — цитирует пресс-служба УЕФА Шакири.

Следующим соперником сборной Испании будет Чехия, а Швейцария встретится с Португалией. Матчи пройдут 12 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034465--switzerland-vs-spain/
Джердан Шакири
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Скатертью дорога. Почему уход Паоло Ваноли может спасти «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сарабия — о победе над Швейцарией: «Мы взяли три очень нужных очка»

Якин назвал причины поражения Швейцарии от Испании
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости