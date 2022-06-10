Шакири считает, что сборной Швейцарии не хватило решимости в матче с Испанией

Нападающий сборной Швейцарии Джердан Шакири прокомментировал поражение от Испании (0:1) в Лиге наций.

«Мы определенно сыграли лучше, чем в прошлых матчах. В первом тайме нам не хватало решительности. После перерыва мы были вовлечены в игру уже в большей степени, нам удалось оказать на испанцев давление. Правда, у них достаточно мастерства, чтобы справляться с такими ситуациями», — цитирует пресс-служба УЕФА Шакири.

Следующим соперником сборной Испании будет Чехия, а Швейцария встретится с Португалией. Матчи пройдут 12 июня.