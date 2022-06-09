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9 июня, 23:40

Грузия разгромила Северную Македонию, Болгария и Гибралтар сыграли вничью

Читать «СЭ» в
Северная Македония — Грузия — 0:3.
Фото Reuters

Грузия победила Северную Македонию в матче группового турнира Лиги наций. Игра завершилась со счетом 3:0.

В составе Грузии голы забили Буду Зивзивадзе, Хвича Кварацхелия и Отар Китейшвили.

В другом матче группы 4 Гибралтар и Болгария сыграли вничью (1:1).

Гркзия набрала 9 очков и занимает первое место в группе. У Северной Македонии 4 очка и вторая позиция. Болгария находится на третьем месте, а Гибралтар — на последнем.

Лига наций C. Группа 4
09 июн, 21:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Македония
0:3
Грузия
Голы
Зивзивадзе, 52 (0:1), Кварацхелия, 62 (0:2), Китейшвили, 84 (0:3)
Македония
Димитриевски Ашковски Муслиу Алиоски Велковски Эльмас (Тодороски, 79) Барди Чурлинов Ристовски (Бабунски, 72) Спировски (Миовски, 71) Трайковски (Николов, 59)
Грузия
Мамардашвили Какабадзе (Казаишвили, 83) Хочолава Кашия Кверквелия Абурджания (Китейшвили, 61) Кварацхелия (Лобжанидзе, 83) Давиташвили (Мамучашвили, 71) Квеквескири Зивзивадзе (Микаутадзе, 72) Цитаишвили
Предупреждения
Велковски 39’, Барди 74’, Бабунски 82’  -  Какабадзе 21’, Зивзивадзе 45’, Кверквелия 74’
Судьи
Райншрайбер (Израиль)
Лига наций C. Группа 4
09 июн, 21:45. Victoria Stadium (Гибралтар)
Гибралтар
1:1
Болгария
Голы
Минчев, 45 (0:1), Уокер, 61 (1:1)
Гибралтар
Коулинг Бернарду Лопеш Аннесли Уайсмэн Оливеро Чиполина Бритто (Стич, 74) Уокер Валарино (Ронан, 85) Торилья (Муэли, 80) Кашаро
Болгария
Вуцов Чорбаджийски Попов Йорданов Христов Краев Крастев (Илиев, 83) Миланов Стефанов (Неделев, 72) Минчев Минчев (Десподов, 71)
Предупреждения
Уокер 8’, Торилья 68’, Коулинг 85’, Аннесли 90’  -  Краев 60’, Христов 88’, Йорданов 90’
Судьи
Вильянен (Финляндия)

Сборная Болгарии по футболу
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Македонии по футболу
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