Грузия разгромила Северную Македонию, Болгария и Гибралтар сыграли вничью

Грузия победила Северную Македонию в матче группового турнира Лиги наций. Игра завершилась со счетом 3:0.

В составе Грузии голы забили Буду Зивзивадзе, Хвича Кварацхелия и Отар Китейшвили.

В другом матче группы 4 Гибралтар и Болгария сыграли вничью (1:1).

Гркзия набрала 9 очков и занимает первое место в группе. У Северной Македонии 4 очка и вторая позиция. Болгария находится на третьем месте, а Гибралтар — на последнем.