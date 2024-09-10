Сборные Северной Македонии и Армении проведут матч Лиги наций во вторник, 10 сентября. Игра состоится на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Начало — 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча Северная Македония — Армения в прямом эфире будет доступна на платформе Okko Sport и начнется в 21.45 мск. Смотреть контент онлайн-кинотеатра можно при условии подписки на сервис.

«СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игр доступны в нашем матч-центре.

Северная Македония и Армения выступают в одной группе Лиги C с Фарерскими островами и Латвией. В стартовом туре армяне победили латвийцев (4:1), а македонцы сыграли вничью с Фарерами (1:1).