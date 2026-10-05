Северная Ирландия — Грузия: во сколько начало матча Лиги наций

Сборные Северной Ирландии и Грузии сыграют в 4-м туре группы В2 Лиги В Лиги наций УЕФА в понедельник, 5 октября. Встреча пройдет на Национальном футбольном стадионе в «Уиндзор Парке» в Белфасте и начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2.

05 октября, 21:45. Уиндзор Парк (Белфаст)

Следить за ключевыми событиями игры Северная Ирландия — Грузия можно в футбольном матч-центре «СЭ».

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Северная Ирландия после трех туров набрала 7 очков и лидирует в группе В2. В последней встрече команда на выезде разгромила Украину (3:0). Грузия с 1 очком занимает 4-е место, в предыдущем матче грузины уступили Венгрии (0:1).

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