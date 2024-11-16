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Сегодня, 01:24

Сборная Белоруссии уступила Северной Ирландии в Лиге наций

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Белоруссии в матче группового турнира Лиги наций уступила на выезде Северной Ирландии со счетом 0:2.

Отличились Джимми Баллард и Дион Чарльз.

В других матчах Болгария обыграла Люксембург (1:0), Сан-Марино сыграл вничью с Гибралтаром (1:1).

Северная Ирландия с 10 очками занимает первое место в группе 3 лиги C, Болгария с 8 очками — на второй строчке, Белоруссия с 6 очками занимает третье место, замыкает группу с 2 очками Люксембург.

Лига наций C. Группа 3
15 нояб, 22:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
2:0
Белоруссия
Лига наций C. Группа 3
15 нояб, 22:45. Stade de Luxembourg (Люксембург)
Люксембург
0:1
Болгария
Лига наций D. Группа 1
15 нояб, 22:45. Olimpico di Serravalle (Серравалле)
Сан-Марино
1:1
Гибралтар

Лига наций УЕФА
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Болгарии по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
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