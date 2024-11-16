Сборная Белоруссии уступила Северной Ирландии в Лиге наций

Сборная Белоруссии в матче группового турнира Лиги наций уступила на выезде Северной Ирландии со счетом 0:2.

Отличились Джимми Баллард и Дион Чарльз.

В других матчах Болгария обыграла Люксембург (1:0), Сан-Марино сыграл вничью с Гибралтаром (1:1).

Северная Ирландия с 10 очками занимает первое место в группе 3 лиги C, Болгария с 8 очками — на второй строчке, Белоруссия с 6 очками занимает третье место, замыкает группу с 2 очками Люксембург.