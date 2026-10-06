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Сестра Криштиану Роналду вступилась за футболиста после слов политика Жоау Марии Жонета

Сестра Роналду о политике, назвавшем футболиста «мерзким человеком»: «Должно быть, он очень несчастный»

Алина Савинова

Элма Авейру, сестра форварда сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, отреагировала на слова португальского политика Жоау Марии Жонета о футболисте.

Ранее Роналду покинул расположение национальной команды. СМИ сообщали о конфликте между 41-летним футболистом и главным тренером Жорже Жезушем, который оставил нападающего на скамейке запасных в матче Лиги наций с Норвегией (2:1) и не планировал выпускать его на поле в игре с Данией (4:2).

На фоне скандала в сборной Португалии Жонет назвал Роналду мерзким человеком, который не признает собственные недостатки.

«Кто-нибудь знает, что это за ненормальный человек? Я его вообще не знаю, но хочу узнать, кто он такой, потому что то, что он говорит о моем брате, показывает, что он его не знает. Должно быть, он очень несчастный, слабоумный и завистливый человек. Португальцу должно быть стыдно говорить такое», — написала Авейру в своих соцсетях.

По информации O Jogo, Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии.

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Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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