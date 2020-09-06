Капитан сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе на матч Лиги наций против Украины. Для 34-летнего защитника эта игра стала 172-й в составе национальной команды.

По данному показателю Рамос занимает первое место среди испанцев и второе в Европе. Рекорд континента принадлежит итальянцу Джанлуиджи Буффону — 176 игр.

Среди действующих футболистов во всем мире Рамос идет третьим, отставая от Ахмеда Мубарака (Оман, 179 матчей) и Бадера Аль-Мутвы (Кувейт, 178). Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).