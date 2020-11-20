Сербы лишили РФС и сборную России 2,25 миллиона евро. Это законно?
Поражение в Белграде от команды Сербии (0:5) не только отбросило сборную России в третью корзину перед жеребьевкой отборочного турнира ЧМ-2022 и лишило права сыграть в дивизионе А Лиги наций.
Оно оставило сборную Станислава Черчесова и Российский футбольный союз без премиальных в размере 1,5 миллиона евро, которые получает победитель группы в дивизионе В. Кроме того, за выступление в следующем розыгрыше Лиги наций РФС переведут 1,5 миллиона, а не 2,25 миллиона, полагающихся участникам дивизиона А. То есть прямые потери в сумме равны 2,25 миллиона.
Каждый из участников Лиги наций может рассчитывать на неплохие бонусы. К ним после завершения турнира добавляют премиальные в зависимости от достигнутых результатов.
Бонусы за выступление в Лиге наций составляют:
Дивизион А — 2,25 миллиона
Дивизион В — 1,5 миллиона
Дивизион С — 1,125 миллиона
Дивизион D — 0,75 миллиона
Премиальные победителям групп составляют:
Дивизион А — 2,25 миллиона
Дивизион В — 1,5 миллиона
Дивизион С — 1,125 миллиона
Дивизион D — 0,75 миллиона
Победителю «Финала четырех» платят 6 миллионов, занявшему второе место — 4,5 миллиона, третье — 3,5 миллиона, четвертое — 2,5 миллиона. (Александр Бобров)
На сегодня, пока не сыгран «Финал четырех», 55 сборным полагаются следующие бонусы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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