Сербы лишили РФС и сборную России 2,25 миллиона евро. Это законно?

Поражение в Белграде от команды Сербии (0:5) не только отбросило сборную России в третью корзину перед жеребьевкой отборочного турнира ЧМ-2022 и лишило права сыграть в дивизионе А Лиги наций.

Оно оставило сборную Станислава Черчесова и Российский футбольный союз без премиальных в размере 1,5 миллиона евро, которые получает победитель группы в дивизионе В. Кроме того, за выступление в следующем розыгрыше Лиги наций РФС переведут 1,5 миллиона, а не 2,25 миллиона, полагающихся участникам дивизиона А. То есть прямые потери в сумме равны 2,25 миллиона.

Каждый из участников Лиги наций может рассчитывать на неплохие бонусы. К ним после завершения турнира добавляют премиальные в зависимости от достигнутых результатов.

Бонусы за выступление в Лиге наций составляют:

Дивизион А — 2,25 миллиона

Дивизион В — 1,5 миллиона

Дивизион С — 1,125 миллиона

Дивизион D — 0,75 миллиона

Премиальные победителям групп составляют:

Дивизион А — 2,25 миллиона

Дивизион В — 1,5 миллиона

Дивизион С — 1,125 миллиона

Дивизион D — 0,75 миллиона

Победителю «Финала четырех» платят 6 миллионов, занявшему второе место — 4,5 миллиона, третье — 3,5 миллиона, четвертое — 2,5 миллиона. (Александр Бобров)

На сегодня, пока не сыгран «Финал четырех», 55 сборным полагаются следующие бонусы.