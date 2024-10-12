Сборные Сербии и Швейцарии сыграют в групповом этапе Лиги наций в субботу, 12 октября. Матч пройдет на стадионе «Дубочица» в Лесковаце (Сербия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Сербия — Швейцария можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В Лиге А. Группе 4 сербы набрали одно очко и занимают 3-ю строчку. Швейцарская команда пока не смогла заработать баллы.

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