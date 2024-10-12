Сборная Сербии примет Швейцарию в Лиге наций УЕФА в субботу, 12 октября. Игра пройдет на стадионе «Дубовица» в Лесковаце, начало — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на сервис. Платформа также организует перекличку вечерних матчей игрового дня Лиги наций в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Сербия — Швейцария. Ключевые события игры можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды выступают в группе 4 лиги А. В двух турах Лиги наций в сентябре Сербия сыграла вничью с Испанией (0:0) и уступила Дании (0:2), а Швейцария проиграла тем же соперникам.