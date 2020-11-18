Защитник сборной России Юрий Жирков вышел в стартовом составе на матч Лиги наций против Сербии. Для 37-летнего футболиста игра стала сотой в футболке национальной команды.

Жирков — пятый футболист российской сборной, кому удалось достичь этой отметки. Больше него матчей провели Василий Березуцкий (101), Виктор Онопко (109 + 4 за сборную СНГ), Игорь Акинфеев (111), а рекорд держит Сергей Игнашевич (127).

Жирков дебютировал в сборной России 9 февраля 2005 года в товарищеском матче с Италией (0:2) под руководством Георгия Ярцева. Впоследствии он играл у Юрия Семина, Александра Бородюка, Гуса Хиддинка, Дика Адвоката, Фабио Капелло, Леонида Слуцкого и сейчас — у Станислава Черчесова. Футболист принял участие в Евро-2008 и 2012, ЧМ-2014 и 2018 и Кубке конфедераций-2017. В предыдущих 99 играх на счету Жиркова 2 гола.