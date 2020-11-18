18 ноября, сегодня, сборная России в Белграде сыграет с Сербией в заключительном матче группового турнира Лиги наций. Игра начнется в 22.45 (мск).

Команда Станислава Черчесова в группе 3 лидирует с 8 очками после 5 матчей. Сборная Сербии с тремя баллами находится на четвертой строчке.

Следить за встречей Сербия — Россия вы сможете на сайте «СЭ» (онлайн-трансляция) и с помощью видеотрансляции у Первого канала.

Видеотрансляция матча Сербия — Россия