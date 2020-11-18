Экс-футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями перед матчем со сборной Сербии в рамках 6-го тура Лиги наций. Игра пройдет сегодня в Белграде, начало — в 22.45 (мск).

— Думаю, шансы 50 на 50. Сборная Сербии крепкая команда, но и сборная России знаем, что показывает хороший футбол и будет стремиться к победе. То, что показала наша сборная в матче с турецкой командой за 25 минут игры в равных составах — обнадеживает. За корзинами для отбора на чемпионат мира не слежу, но всегда лучше выигрывать, чем проигрывать.

Мир уже сдал свои позиции, началась пандемия, и все в жизни меняется, появляются новые лица, мы видели в матче с Молдавией, не все стоит на месте. Со времен чемпионата мира в России уже Игнашевич закончил карьеру, Акинфеев больше в сборной не играет, поэтому сдала ли наша сборная команда свои позиции покажет только крупный турнир. Когда пройдет чемпионат Европы, тогда мы сможем оценить осталась ли сборная на том же уровне, стали выше или ниже. (Анастасия Пастернак)