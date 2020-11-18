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Сербия — Россия: прогноз Дмитрия Сычева на матч Лиги наций 18 ноября

14:00
Дмитрий Сычев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Сычев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от матча Лиги наций команды Станислава Черчесова с Сербией. Игра пройдет сегодня в Белграде, начало — 22.45 (мск).

— Думаю, сегодня сборная России сможет прервать неудачную серию. На кону стоит первое место. В сборной Черчесова есть отличительная черта: ребята могут собраться в самый нужный момент и добиться результата, — сказал Сычев «СЭ». — Я верю в нашу команду.

Да, у нас кадровый дефицит, но за счет характера и настроя мы можем решить вопрос в нашу пользу. Сербия всегда была серьезным соперником. Посмотрите на их состав, у них очень качественные исполнители. Сербы всегда амбициозны, тем более на своем поле. Они хотят поквитаться за поражение в первом матче, потому нам будет тяжело, но я верю в команду Черчесова. (Сергей Федоров)

Игра пройдет в Белграде в среду, 18 ноября. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия. Начало — в 22.45 (мск).

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