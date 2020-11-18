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Сербия — Россия: хозяева открыли счет

22:56
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Сербия открыла счет в матче Лиги наций против России. Отличился 24-летний хавбек Неманья Радоньич. Игрок сместился справа в центр и с 20 метров пробил, мяч рикошетом от Далера Кузяева влетел в ворота.

Трансляция матча Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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