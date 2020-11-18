Сербия — Россия: хозяева открыли счет
22:56
Сербия открыла счет в матче Лиги наций против России. Отличился 24-летний хавбек Неманья Радоньич. Игрок сместился справа в центр и с 20 метров пробил, мяч рикошетом от Далера Кузяева влетел в ворота.
Заболотный момент не использовал, а вот Радоньич — да. Причем совсем не очевидный. Но рикошет помог— Матч ТВ (@MatchTV) November 18, 2020
Смотри на первый гол сербов (уже 2:0)https://t.co/V8mNKRBNP3 pic.twitter.com/fbqYV4qC3v
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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