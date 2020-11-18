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Сербия — Россия: футболистки российской сборной поддержали мужскую команду

21:05
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Футболистки женской сборной России записали видеообращение к мужской национальной команде перед заключительной игрой Лиги наций против Сербии.

«Парни, женская сборная от всей души желает вам удачи в игре против Сербии. Парни, вам остался всего один шаг до первого места в группе. Так сделайте это уверенно и красиво. Очень надеемся, что наша поддержка вас вдохновит и вы одолеете непростого соперника. Мы за вас очень переживаем и болеем. Верим в вас и ждем только победы. Самое главное — покажите характер. У вас есть все необходимое, чтобы победить. Удачи, парни, бейтесь как львы, и у вас все получится», — сказали футболистки в видеообращении.

Матч Сербия — Россия состоится сегодня, начало — в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча Сербия — Россия

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