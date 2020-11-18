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Сербия — Россия: Джикия будет капитаном сборной России вместо Дзюбы

21:30
Георгий Джикия (№14). Фото Константин Рыбин, РФС
Георгий Джикия (№14). Фото Константин Рыбин, РФС
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Капитан сборной России по футболу на матч Лиги наций против Сербии — Георгий Джикия. 26-летний защитник в третий раз подряд выйдет на поле с капитанской повязкой после недавних игр с Молдавией (0:0) и Турцией (2:3).

Стартовый состав сборной России: Гильерме — Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков — Кузяев, Оздоев — Антон Миранчук, Ерохин, Алексей Миранчук — Заболотный.

Напомним, что основной капитан сборной последних лет форвард Артем Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи после публикации в интернете видео интимного содержания.

Сербия — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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