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Сербия — Россия: Джанаев и еще 3 игрока вышли в перерыве на замену после 0:4

18 ноября 2020, 23:53
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Сборная России провела четыре замены в перерыве матча Лиги наций против Сербии. После первого тайма команда Станислава Черчесова уступает 0:4. Голкипер россиян Гильерме после четырех пропущенных мячей был заменен на Сослана Джанаева.

Также были заменены оба брата Миранчука: вместо Алексея вышел Андрей Мостовой, а вместо Антона на поле появился Иван Обляков. Наконец в сборной дебютировал защитник «Динамо» Роман Евгеньев, который заменил Игоря Дивеева.

Трансляция матча Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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