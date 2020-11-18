Сборная России провела четыре замены в перерыве матча Лиги наций против Сербии. После первого тайма команда Станислава Черчесова уступает 0:4. Голкипер россиян Гильерме после четырех пропущенных мячей был заменен на Сослана Джанаева.

Также были заменены оба брата Миранчука: вместо Алексея вышел Андрей Мостовой, а вместо Антона на поле появился Иван Обляков. Наконец в сборной дебютировал защитник «Динамо» Роман Евгеньев, который заменил Игоря Дивеева.

Трансляция матча Сербия — Россия