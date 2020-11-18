Сербия — Россия: Джанаев и еще 3 игрока вышли в перерыве на замену после 0:4
18 ноября 2020, 23:53
Сборная России провела четыре замены в перерыве матча Лиги наций против Сербии. После первого тайма команда Станислава Черчесова уступает 0:4. Голкипер россиян Гильерме после четырех пропущенных мячей был заменен на Сослана Джанаева.
Также были заменены оба брата Миранчука: вместо Алексея вышел Андрей Мостовой, а вместо Антона на поле появился Иван Обляков. Наконец в сборной дебютировал защитник «Динамо» Роман Евгеньев, который заменил Игоря Дивеева.
Опрос
проголосовало: 744Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Сербией?
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю