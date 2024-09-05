Сербия — Испания: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Сборные Сербии и Испании встретятся в матче группы 4 Лиги наций А. Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Начало — 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Сербия — Испания будет доступна на платформе Okko Sport , прямой эфир начнется в 21.45 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций.

В личных встречах между этими соперниками пять побед одержала Сербия, десять — Испания, семь матчей закончились вничью. Разность мячей — 26-19 в пользу «красной фурии».

Испания — чемпион Европы-2024. Испанская сборная проведет первый матч после победного финального турнира Евро в Германии.