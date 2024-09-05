Сербия и Испания сыграли вничью в Лиге наций

Сборные Сербии и Испании не смогли выявить победителя в матче 1-го тура группового турнира Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Испанцы набрали одно очко и располагаются на втором месте в турнирной таблице 4-й группы. Сербы с одним баллом идут на третьей позиции.

8 сентября национальная команда Сербии сыграет против Дании, а Испания — против Швейцарии.

В другом матче дня сборная Польши в добавленное время вырвала победу у Шотландии (3:2) и вышла на первую строчку в 1-й группе (3 очка). У шотландцев (0) — третья позиция. Команды играют в одном квартете с Португалией (3) и Хорватией (0).