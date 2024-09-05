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Сегодня, 23:40

Сербия и Испания сыграли вничью в Лиге наций

Алина Савинова
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Ламин Ямаль (слева) и Страхинья Павлович (справа).
Фото Reuters

Сборные Сербии и Испании не смогли выявить победителя в матче 1-го тура группового турнира Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Испанцы набрали одно очко и располагаются на втором месте в турнирной таблице 4-й группы. Сербы с одним баллом идут на третьей позиции.

8 сентября национальная команда Сербии сыграет против Дании, а Испания — против Швейцарии.

Лига наций A. Группа 4
05 сент, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
0:0
Испания

В другом матче дня сборная Польши в добавленное время вырвала победу у Шотландии (3:2) и вышла на первую строчку в 1-й группе (3 очка). У шотландцев (0) — третья позиция. Команды играют в одном квартете с Португалией (3) и Хорватией (0).

Лига наций A. Группа 1
05 сент, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
2:3
Польша
Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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