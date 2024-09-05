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Сегодня, 21:00

Сербия — Испания: Эракович выйдет в старте хозяев, Бабич в запасе

Владислав Маслов
Корреспондент
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Стали известны составы сборных Сербии и Испании на матч группового этапа Лиги наций А.

Сербия: Райкович, Эракович, Миленкович, Павлович, Неделькович, Илич, Лукич, Бирманчевич, Самарджич, Живкович, Йович.

Запасные: Илич, Йованович, Шимич, Бабич, Терзич, Белич, Груйич, Митрович, Ратков, Йованович, Алексич.

Испания: Райя, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Субименди, Руис, Ямаль, Ольмо, Нико Уильямс, Перес.

Запасные: Ремиро, Санчес, Пау Торрес, Гримальдо, Мингеса, Пепелу, Пино, Ферран Торрес, Алеиш Гарсия, Педри, Санмартин, Оярсабаль.

Матч Сербия — Испания пройдет сегодня, 5 сентября в Белграде и начнется в 21:45 по московскому времени.

Лига наций A. Группа 4
05 сент, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
Испания

Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Сербии по футболу
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