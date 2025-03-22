Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
О турнире
Уведомления
Главная
Футбол
Лига наций

22 марта, 20:00

Сербия — Австрия: время начала матча Лиги наций, где смотреть трансляцию

Сборные Сербии и Австрии встретятся стыковом в матче Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Сербии и Австрии встретятся в ответном стыковом матче за выход в Лигу наций А в воскресенье, 23 марта. Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия), стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Первая игра команд состоялся 20 марта и завершился со счетом 1:1.

С ключевыми событиями и результатом игры Сербия — Австрия можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис.

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.
23 марта, 20:00. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
2:0
Австрия

Австрия заняла второе место в группе 3 лиги В с Норвегией, Словенией и Казахстаном, а Сербия финишировала третьей в группе 4 лиги А с Испанией, Данией и Швейцарией.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Читайте также
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Грузия — Армения: время начала матча Лиги наций, где смотреть трансляцию

Бельгия — Украина: время начала матча Лиги наций

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости