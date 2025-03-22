Сборные Сербии и Австрии встретятся в ответном стыковом матче за выход в Лигу наций А в воскресенье, 23 марта. Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия), стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Первая игра команд состоялся 20 марта и завершился со счетом 1:1.

С ключевыми событиями и результатом игры Сербия — Австрия можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис.

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.

23 марта, 20:00. Rajko Mitic Stadium (Белград)

Австрия заняла второе место в группе 3 лиги В с Норвегией, Словенией и Казахстаном, а Сербия финишировала третьей в группе 4 лиги А с Испанией, Данией и Швейцарией.