Сербия — Австрия: время начала матча Лиги наций, где смотреть трансляцию
Сборные Сербии и Австрии встретятся стыковом в матче Лиги наций
Сборные Сербии и Австрии встретятся в ответном стыковом матче за выход в Лигу наций А в воскресенье, 23 марта. Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия), стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
Первая игра команд состоялся 20 марта и завершился со счетом 1:1.
С ключевыми событиями и результатом игры Сербия — Австрия можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис.
Австрия заняла второе место в группе 3 лиги В с Норвегией, Словенией и Казахстаном, а Сербия финишировала третьей в группе 4 лиги А с Испанией, Данией и Швейцарией.
