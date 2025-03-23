Футбол
23 марта, 22:00

Сборная Сербии сохранила место в лиге А Лиги наций, Турция и Греция поднялись из лиги B

Ана Горшкова
Корреспондент
Сборная Турции победила Венгрию.
Фото Reuters

Сборные Сербии, Турции и Греции одержали победы в стыковых матчах за место в дивизионе А Лиги наций.

Сербия в ответной игре обыграла Австрию со счетом 2:0 (первая игра 1:1) и сохранила место в дивизионе А. Австрийская сборная с 68-й минуты была в меньшинстве, так как красную карточку получил Гернот Траунер.

Сборная Турции победила Венгрию (3:0, первая игра — 3:1) и поднялась из лиги В. Также в дивизион А поднялась Греция, в стыковых матчах обыгравшая Шотландию (3:0, первый матч — 0:1).

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.
23 марта, 20:00. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
2:0
Австрия
Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.
23 марта, 20:00. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
0:3
Турция
Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.
23 марта, 20:00. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
0:3
Греция

