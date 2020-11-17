Семин назвал ошибки судьи и отсутствие Дзюбы причиной поражения России от Турции

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался по поводу поражения национальной команды в Лиге наций против Турции (2:3). Специалист отметил ошибки арбитра, а также выразил мнение, что команде не хватило капитана Артема Дзюбы. Форвард «Зенита» был временно выведен из состава после скандала со слитым в сеть интим-видео.

— Во-первых, наша команда на первом месте, — сказал Семин в эфире «Матч ТВ». — Думаю, они доведут дело до конца. В матче с Турцией повлияли грубейшие судейские ошибки. Похожая ситуация была, когда были отборочные матчи чемпионата мира, когда мы играли с Болгарией и судил чех Крондл. Тогда он ошибся еще больше раз (Семин имеет в виду матч отбора ЧМ-1998 Болгария — Россия, 1:0).

Явно не хватало Дзюбы. В чужой штрафной он оказывает большое давление. Игроки привыкли к нему. Когда комбинационная игра не шла, все играли на Дзюбу. Вот его не хватало.

Вывести Дзюбу из состава — это решение Черчесова. А то, что тогда произошло, мне вообще не интересно.