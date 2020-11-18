Семеду доволен тем, как Португалия финишировала в Лиге наций

Защитник сборной Португалии Нелсон Семеду оценил игру своей команды в матче Лиги наций со сборной Хорватии (3:2).

«В этом матче все решалось на подборах и во время единоборств, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Первый тайм прошел не так, как мы хотели, мы оказались в роли догоняющих. После перерыва мы быстро забили ответный мяч. Соперник позже отыгрался, но мы смогли вырвать победу, и это самое главное. Мы хорошо финишировали в турнире, хотя и не так, как планировали изначально».

Португалия заняла второе место в группе 3, набрав 13 очков. Выиграла группу Франция с 16-ю очками. Французы пробились в финальный турнир Лиги наций.